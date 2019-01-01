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Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Под завалами в Магнитогорске услышали плач

Мединский назвал Гранина выдающимся человеком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал скончавшегося в 2017 году Даниила Гранина выдающимся человеком и настоящим патриотом в день 100-летия со дня рождения писателя.
Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.
"Сегодня Даниилу Гранину исполнилось бы 100. Выдающийся писатель и человек, настоящий патриот. Помним, гордимся", — написал Мединский в Twitter.
Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме ВОВ и блокады Ленинграда. Гранин — лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017).
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Общество , Даниил Гранин , Владимир Мединский , Санкт-Петербург
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