Мединский назвал Гранина выдающимся человеком

Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

"Сегодня Даниилу Гранину исполнилось бы 100. Выдающийся писатель и человек, настоящий патриот. Помним, гордимся", — написал Мединский в Twitter.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме ВОВ и блокады Ленинграда. Гранин — лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017).