«Язык примерз к столбу». Как иностранцы отмечают Новый год в России

Если многим россиянам оливье, хороводы вокруг елки и салют в новогоднюю ночь давно приелись, то для иностранцев, которых занесло к нам на праздники, все это в новинку. Как отмечают главный русский праздник гости из-за рубежа — в материале РИА Новости

Шериаш Баргава, Индия

России я уже третий год, сейчас получаю степень бакалавра в РАНХиГС по программе "Лидерство и управление в глобальном мире". Учеба здесь гораздо тяжелее, чем в Индии. Как и зима. Я из самой жаркой части страны, там летом сорок градусов — нормальная температура. Зимой опускается до плюс пятнадцати. Поэтому, когда приехал в Россию, первым делом пришлось пройтись по магазинам и выбрать самую теплую куртку. Правда, все равно холодно.

На первые новогодние каникулы уезжал домой, а в прошлом году отправился к другу-соотечественнику в Санкт-Петербург . Вместо своей гостиницы приехал не пойми куда. Хорошо, что встретил местного: он прошел со мной пешком два километра и помог дотащить багаж до нужного адреса.

Мы встречали Новый год на Дворцовой площади. В Индии тоже празднуют с песнями и танцами, но такого масштаба я еще не видел. Там собрались тысячи людей: не только русские, но и гости из Америки, Китая , Европы. После речи Путина на большом экране (знаю, это ваша давняя традиция) началась вечеринка. Диджей играл отличную музыку, мы танцевали, знакомились с людьми, жгли бенгальские огни.

По дороге домой, уже ближе к утру, нас остановили двое полицейских. Мы немного испугались: наши паспорта в тот момент лежали в посольстве. Повезло, что мой друг хорошо говорит по-русски. Он объяснил ситуацию, они вошли в положение и, пожелав счастливого Нового года, отпустили без лишних вопросов.

Фото из личного архива Шериаша Баргавы

В Питере я провел почти всю зиму. Лепили снеговика с морковкой в носу, играли в снежки, падали в сугробы и изображали руками ангелочка — это было незабываемо, ведь я впервые увидел и потрогал снег в России. В интернете друг нашел видео, где кто-то прилип языком к металлу из-за холода. На свою беду решил проверить. И тоже прилип. Пришлось лить ему на язык горячий кофе, чтобы отодрать от столба. Он визжал, как ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.

На собственном опыте знаю: русские на новогодних праздниках очень много едят. Я неплохо готовлю, люблю вашу кухню — освоил борщ, плов и шаурму. Мои русские друзья очень хвалили суп. А вот перепить их у меня никогда не получалось — не понимаю, как вы заливаете в себя бутылку водки, потом пару бутылок пива и остаетесь почти трезвыми. В меня умещается максимум полбутылки, хотя согреваться водкой и я люблю.

Ся Цзявэй, Китай

Я прожила в Челябинске год — училась по обмену в Южно-Уральском университете. Слышала, многие русские не любят зиму, но мне их не понять. Я из китайской прибрежной провинции Чжэцзян, снега у нас почти не бывает. Для меня его хруст под ногами и иней на лице — большой праздник.

В Челябинске я познакомилась с прекрасной девушкой Ксенией: зашла за косметикой в магазин, где она работала продавщицей. Ксюша пригласила отметить Новый год с ее семьей — мамой и дочерью.

Фото из личного архива Ся Цзявэй

Они накрыли большой праздничный стол. Хотя в русской кухне мне не хватает острого и морепродуктов, все было очень вкусно: оливье, винегрет, пирожки, котлетки. У Ксении потрясающая дочь Соня — я подарила ей набор "Лего". Они мне — теплые розовые перчатки. Полночи мы играли, водили хоровод вокруг елки, фотографировались и обсуждали планы на год. По телевизору смотрели китайское танцевальное шоу, которое я выбрала. Языковой барьер никому совсем не мешал. Жаль только, на улице стоял сильный мороз — не погуляешь.

Зато, когда через пару дней немного потеплело, пошли на площадь Ленина: там установили потрясающие скульптуры и горки изо льда. Катались весь вечер, вернулись домой насквозь мокрые, но очень счастливые.

Страхиня Лазич, Австрия

В Нижнем Новгороде вместе со старшим братом я провел около полугода по программе студенческого обмена — с августа по январь 2017-го. Новогодние каникулы были моими последними деньками в России, поэтому мы уже успели обзавестись друзьями и веселились по полной.

Россия сделала нам на Новый год отличный подарок: курс рубля упал почти вдвое, а значит, мы стали в два раза богаче. А вот погода подкачала — серые пейзажи, ужасный ветер. Меня удивило, насколько серьезно русские подходят к подготовке торжества — сразу понятно, как оно для них важно. Все только и говорят о том, как и где собираются праздновать, что нужно купить и кого позвать.

Фото из личного архива Страхини Лазича

Наши русские друзья тоже хорошо подготовились. Мы даже немного удивились, сколько на праздник ушло денег — в Австрии веселимся скромнее, хотя, конечно, Новый год для нас не самое главное торжество.

Кроме русских, к нам присоединились знакомые из Италии и Франции. Начали дома. Очень плотно подкрепились, выпили. Еды, на мой взгляд, уж слишком много: только думаешь, что с ней покончено, как на столе появляется новое блюдо. Под бой курантов написали желания на клочках бумаги, сожгли, кинули пепел в шампанское и выпили — необычная традиция. Как и слушать новогоднее напутствие президента. Правда, мы мало что поняли.

В каникулы ездили компанией на турбазу. Катались на лошадях, гуляли по зимнему лесу, а потом отогревались в русской бане с вениками. Отлично помогает прийти в себя после тусовки. А главное, там не ловил интернет, поэтому общались друг с другом.

Георгиос Торникидис, Греция

Я встречаюсь с девушкой из России уже третий год, поэтому поездка на Новый год в Москву стала отличным предлогом, чтобы увидеться. У вас в гостях я был уже восемь раз. Каждое время года здесь особенное по-своему. В этом есть даже что-то мистическое: уверен, климат накладывает серьезный отпечаток на русский характер.

Больше всего люблю возрождение русской природы весной и зиму, когда вся страна "надевает белое платье". Думаю, вы должны быть благодарны морозу — зима принесла России победу не в одной войне. К тому же начинаешь по-настоящему ценить тепло и горячий кофе. С большим уважением отношусь к людям, которые трудятся в холода, чтобы поддерживать нормальное состояние дорог и тротуаров.

Фото из личного архива Георгиоса Торникидиса

Свой первый Новый год в России я встречал с девушкой и ее родителями в теплом семейном кругу. Пили грузинское вино, стол ломился от закусок и горячих блюд. Праздничная суета в клубах и барах нас с Дашей не очень интересовала — не тот темперамент. Зато выходили смотреть фейерверк — настоящее волшебство.

Единственное, чего мне не хватало, — нашего греческого пирога "Василопита" в честь Святого Василия. По легенде, для спасения города от нашествия завоевателей он организовал среди горожан сбор пожертвований на армию. Но опасность обошла поселение. Чтобы не запутаться, кому какие драгоценности возвращать, власти испекли огромный пирог, разрезали на кусочки и раздали горожанам. Внутри каждого лежали драгоценности. Теперь мы печем такой пирог на Новый год и кладем внутрь монетку на счастье.

Оставшиеся праздники тоже выдались спокойными. Большинство зимних дней мы провели за чтением книг дома или в тихих уютных кафе. Благо в Москве их более чем достаточно. Прогуляться по центру столицы тоже очень приятно: яркие огни, украшенные витрины и елки добавляют настроения, причем неважно, бедный ты человек или богатый. Пробовал кататься на коньках, но это все же не мое.