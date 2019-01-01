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РПЦ заступилась за «Иронию судьбы» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за традиционный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», который ранее назвали противоречащим христианским ценностям. Об этом он написал в Telegram-канале.
Легойда отметил, что озвученное митрополитом Рязанским мнение — лишь частная позиция, которая не отражает официальной позиции РПЦ. «Как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — подчеркнул он.
По словам представителя РПЦ, комедия Эльдара Рязанова — «прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей». Он призвал всех зрителей киноленты стать в новом году добрее и ближе друг к другу.
31 декабря сообщалось, что митрополит Рязанский Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и назвал идею картины вредной для христиан. По его словам, идея новогоднего чуда противоречит ценностным установкам христианина, поскольку «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».
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Общество , Эльдар Рязанов , РПЦ
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