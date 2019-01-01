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Россиянам официально разрешили собирать валежник 

ТК «Звезда» + ещё 2 16 часов назад
Фото: Konrad Kurzacz Pimke, wikipedia
Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины.
С 1 января 2019 года россиянам разрешили бесплатно собирать валежник для личных нужд. Соответствующий проект закона Госдума приняла еще весной прошлого года.
«Согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов», — говорится в сообщении Минприроды.
Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника гражданам РФ грозил штраф, либо два года лишения свободы.
Заготовка валежника — это сбор лежащих остатков стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Люди собирают валежник для разных целей, но, прежде всего, для отопления домов.
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Общество , Госдума , Минприроды
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