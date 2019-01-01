Россиянам официально разрешили собирать валежник

Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины.

С 1 января 2019 года россиянам разрешили бесплатно собирать валежник для личных нужд. Соответствующий проект закона Госдума приняла еще весной прошлого года.

«Согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов», — говорится в сообщении Минприроды.

Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника гражданам РФ грозил штраф, либо два года лишения свободы.

Заготовка валежника — это сбор лежащих остатков стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Люди собирают валежник для разных целей, но, прежде всего, для отопления домов.