В России вступают в силу нововведения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов об изменениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России

Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что принятый документ направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации, который предусматривает постепенное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Как отметил премьер Дмитрий Медведев , российские власти выбрали "наименьшее из зол", когда принимали решение об этих изменениях.

Базовый закон

Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова , мужчины 1959 года рождения (первое полугодие) выйдут на пенсию в первом полугодии 2019 года, при этом те, кто родились во втором полугодии 1959 года, выходят на пенсию во втором полугодии 2020 года. Согласно данным вице-премьера, россияне, рожденные в первом полугодии 1960 года, получат пенсии в первом полугодии 2021 года, рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2022 года. Мужчины, рожденные в 1961 году, выйдут на пенсию в 2024 году, в возрасте 63 лет. Граждане 1962 года рождения — в 64 года, в 2026 году, а мужчины, родившиеся в 1963 году — в 2028 году, то есть в 65 лет.

В свою очередь женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 года, выходят на пенсию в первом полугодии 2019 года, а родившиеся во втором полугодии — во втором полугодии 2020 года. Женщинам 1965 года рождения пенсии будут также назначаться в зависимости от того, в каком полугодии они родились — это первое полугодие 2021 года, и второе полугодие 2022 года. Женщины, рожденные в 1966 году, выйдут на пенсию в 58 лет — в 2024 году, а рожденные в 1967 году — в 59 — в 2026 году. Тем, кто родился в 1968 году, пенсию назначат в 60 лет — в 2028 году.

В рамках изменений в законодательство также предусмотрены льготы для работников определенных специальностей (медики, педагоги, артисты), жителей Крайнего Севера и сельской местности, женщин с тремя и более детьми, а также граждан со стажем свыше 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины).

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 годах, предусмотрена особая льгота — выход на полгода раньше нового пенсионного возраста: гражданин, который должен уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Штраф за увольнение предпенсионера

Второй закон из пакета вносит в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие штрафы за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста.

Так, за отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста будет назначаться штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Помимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Также с 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4,9 тысячи рублей до 11,280 тысячи рублей — период такой выплаты устанавливается в один год.

ПФР вместе с регионами будет вести активную работу по разъяснению всех нововведений в законодательстве, в частности фонд и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали соглашение о сотрудничестве в этой области во время расширенного заседания правления ПФР в декабре.

Еще одно новшество коснется конфискованных у коррупционеров средств: теперь они будут передаваться в бюджет ПФР.

Индексация и рост пенсий

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Как рассказали в ПФР, точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения. Например, для пенсии в 6 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года прибавка составит 423 рубля, для пенсионеров, получающих 10 тысяч рублей, — 705 рублей.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля. В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тысячи рублей.

По словам вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой, дополнительную надбавку к пенсии в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч граждан — неработающих пенсионеров по старости. Как рассказали в ПФР, страховая пенсия неработающих пенсионеров будет расти и далее: к 2024 году средний ежемесячный размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 20 тысяч рублей.

Пенсионное удостоверение "в цифре"

Также Пенсионный фонд России с 1 января 2019 года запускает пилотный проект по внедрению цифровой социальной карты — аналога пенсионного удостоверения, доступ к нему можно будет получить через мобильное приложение ПФР.

В пресс-службе ПФР сообщили, что благодаря этой карте, социально-ответственный бизнес, не имея доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сможет идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста.

Цифровая социальная карта будет реализована через мобильное приложение ПФР, через нее можно будет получить информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода.