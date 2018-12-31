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Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, назвал этот праздник особенным и пожелал исполнения самых заветных желаний.
"Этот праздник особенный, пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране", — сказал премьер в видеообращении в Instagram.
Медведев пожелал исполнения самых заветных желаний.
"С новым 2019 годом. Пусть все будет хорошо", — добавил он.
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Общество , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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