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Медведев создал комиссию после ЧП в Магнитогорске 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.
«В целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, а также содействия в ликвидации последствия ЧП, образовать правительственную комиссию во главе с главой МЧС», — отмечается в сообщении.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. По последним данным, погибли семь человек. В области был введён режим ЧС.
На месте происшествия продолжаются работы спасателей.
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