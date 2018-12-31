Медведев создал комиссию после ЧП в Магнитогорске 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.
«В целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, а также содействия в ликвидации последствия ЧП, образовать правительственную комиссию во главе с главой МЧС», — отмечается в сообщении.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. По последним данным, погибли семь человек. В области был введён режим ЧС.
На месте происшествия продолжаются работы спасателей.