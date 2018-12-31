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Путин пообещал новогодний подарок спасенному в Магнитогорске мальчику 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой навестил подростка Сергея Гаврилова, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, и пообещал ему новогодний подарок.
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У мальчика диагностированы различные травмы и обморожение. Путин немного побеседовал с ним и пообещал, что передаст ему новогодний подарок. «Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», — приводит ТАСС слова главы государства.
Президент поинтересовался у мальчика, что бы тот хотел получить на Новый год, но Сергей растерялся и не смог ответить.
Глава государства также спросил подростка о его самочувствии, о том, сколько времени он провел под завалами. Сергей рассказал, что его семья жила на третьем этаже и на его вызволение потребовалось более часа.
Ранее Путин осмотрел завалы обрушившегося дома. Пояснения главе государства давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Напомним, в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания в штабе Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.
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Комментарии12
Общество , Сергей Гаврилов , Вероника Скворцова , Борис Дубровский , Владимир Путин , МЧС , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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