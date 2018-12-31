Путин пообещал новогодний подарок спасенному в Магнитогорске мальчику

У мальчика диагностированы различные травмы и обморожение. Путин немного побеседовал с ним и пообещал, что передаст ему новогодний подарок. «Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», — приводит ТАСС слова главы государства.

Президент поинтересовался у мальчика, что бы тот хотел получить на Новый год, но Сергей растерялся и не смог ответить.

Глава государства также спросил подростка о его самочувствии, о том, сколько времени он провел под завалами. Сергей рассказал, что его семья жила на третьем этаже и на его вызволение потребовалось более часа.

Ранее Путин осмотрел завалы обрушившегося дома. Пояснения главе государства давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский