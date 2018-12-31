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Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Если безопасность проживания в квартирах в доме Магнитогорска, где произошел взрыв газа, повлекший обрушение подъезда, вызывает хотя бы малейшие сомнения, жильцы должны быть расселены, заявил президент Владимир Путин.
Под завалами в Магнитогорске могут находиться 40 человек
«Мы исходим из того, что это не тот случай, где надо экономить. Все, что будет вызвать сомнение, самое малейшее сомнение — должно быть расселено», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания в штабе Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.
Путин осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под завалов.
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Общество , Видео , Политика , Происшествия , Владимир Путин , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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