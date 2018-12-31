Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

Путин в понедельник экстренно вылетел в Магнитогорск, где осмотрел место трагедии, провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС , а также посетил городскую больницу.

"В начале своего выступления в оперативном штабе президент сказал, что несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока. Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придет в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске и хранить память о них", — сказал журналистам Песков.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.