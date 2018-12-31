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Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 22 43 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин призвал всех россиян в праздничную ночь вспомнить о людях, погибших в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом доме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин в понедельник экстренно вылетел в Магнитогорск, где осмотрел место трагедии, провел совещание с оперативными службами в штабе МЧС, а также посетил городскую больницу.
"В начале своего выступления в оперативном штабе президент сказал, что несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока. Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придет в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске и хранить память о них", — сказал журналистам Песков.
Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.
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Общество , Пожары , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МЧС , Магнитогорск
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