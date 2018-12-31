Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры. Текст заявления размещен на сайте Московского патриархата РПЦ.

Как отмечается, это необходимо для того, чтобы патриарх Варфоломей смог сохранить единство церкви и не уронить ее достоинство.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", — подчеркивается в заявлении.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отреагировал на итоги "объединительного собора" в Киеве.