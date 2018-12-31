Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры. Текст заявления размещен на сайте Московского патриархата РПЦ.
Как отмечается, это необходимо для того, чтобы патриарх Варфоломей смог сохранить единство церкви и не уронить ее достоинство.
"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", — подчеркивается в заявлении.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отреагировал на итоги "объединительного собора" в Киеве.
Газета.Ru: последние новости
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься Умер русский голос Дарта Вейдера Кузнецова рассказала о родственниках вывезенных из Ирака детей
Общество , Патриарх Кирилл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»6
В Москве задержали американского шпиона352
Новогодняя погода в Москве объявлена опасной
«Никогда мы не были братскими народами»1102
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор426
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение