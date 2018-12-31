В МЧС предупредили об опасностях катания на «ватрушках»

Популярная зимняя забава — катание на надувных шарах-зорбах и тюбингах, больше известных как "ватрушки", является одним из самых травмоопасных видов отдыха, потому кататься на них можно только на специально подготовленных трассах и соблюдая меры предосторожности, предупреждает МЧС РФ

В отличие от санок, тюбинги способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством, констатируют спасатели.

"Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на "ватрушках" безопасным, необходимо кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу "паровозиком", они могут перевернуться", — сообщает МЧС.

Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из "бублика" можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают это правило — садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам, заметили спасатели.

Ведомство обращает внимание на то, что сильно надутая на холодном воздухе "ватрушка" в тепле может лопнуть, поэтому перед входом в помещение часть воздуха лучше спустить. Также не следует перегружать тюбинг, в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

"Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню", — рекомендует МЧС.

Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения, привязывать надувные санки к любым транспортным средствам.