Малахов назвал самые вредные продукты на новогоднем столе

По словам эксперта, стоит воздержаться от обилия жирного и сладкого за столом.

Российский писатель, разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадий Малахов в беседой со «Звездой» рассказал об опасных последствиях новогоднего застолья. По его словам, не стоит переедать и перемешивать большое количество продуктов и напитков.

«Жирное задерживает пищеварение у нас. Пища начинает бродить. Также опасна разная масляная пища, мясо, картошка, алкоголь. Опасно переедание, тем более на ночь», — сказал Геннадий Малахов.

Он добавил, что особенно опасно переедание для людей возрастной категории 40-50 и старше, так как обменные процессы замедляются.

«Особенно у пожилых людей жизненная энергия составляет 60%. Сил у организма для переработки такого объема пищи и напитков мало», — добавил Малахов.

Ранее врач-диетолог Елена Островская рассказала, чем опасен традиционный новогодний салат «Оливье». При его неумеренном употреблении можно серьезно отравиться.