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Малахов назвал самые вредные продукты на новогоднем столе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По словам эксперта, стоит воздержаться от обилия жирного и сладкого за столом.
Российский писатель, разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадий Малахов в беседой со «Звездой» рассказал об опасных последствиях новогоднего застолья. По его словам, не стоит переедать и перемешивать большое количество продуктов и напитков.
«Жирное задерживает пищеварение у нас. Пища начинает бродить. Также опасна разная масляная пища, мясо, картошка, алкоголь. Опасно переедание, тем более на ночь», — сказал Геннадий Малахов.
Он добавил, что особенно опасно переедание для людей возрастной категории 40-50 и старше, так как обменные процессы замедляются.
«Особенно у пожилых людей жизненная энергия составляет 60%. Сил у организма для переработки такого объема пищи и напитков мало», — добавил Малахов.
Ранее врач-диетолог Елена Островская рассказала, чем опасен традиционный новогодний салат «Оливье». При его неумеренном употреблении можно серьезно отравиться.
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Комментарии1
Общество , Геннадий Малахов
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