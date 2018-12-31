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Диетолог назвала смертельную опасность салата оливье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты призывают к умеренности за праздничным столом и к употреблению натуральных продуктов.
Переедание — главная опасность, которая грозит россиянам за новогодним столом. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Елена Островская. Главную опасность в себе таит салат оливье, без которого не обходится не одно новогоднее застолье.
Между тем салат очень калорийный и сложный по своему составу, отмечает медик. При его неумеренном употреблении можно серьезно отравиться.
«Большое количество майонеза, который употребляется вместе с мясными продуктами, колбасой в частности, очень тяжело усваивается организмом. Необходимо минимизировать вред. Вместо покупного можно использовать свой, домашний, в состав которого будут входить натуральный продукты: яичный желток, оливковое масло и специи.
Заправку для салата можно сделать в виде йогурта или иного кисломолочного продукта. Колбасу однозначно надо заменить куриной грудкой и уменьшить количество картофеля в салате. Колбаса это ненатуральный продукт. Там огромное количество пищевых добавок. В майонезе избыток растительного жира и стабилизаторов. Поэтому магазинный продукт хранится месяцами», — пояснила диетолог.
Умеренность в еде и употреблении спиртных напитков, по мнению врача-диетолога, поможет избежать неприятных последствий на следующее утро.
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