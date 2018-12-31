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Число иммигрантов из России в Израиль за год выросло на 45% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Число иммигрантов из России в Израиль за год выросло на 45%: в 2018 году в еврейское государство переселилось около 11 тысяч россиян, сообщило по итогам года Еврейское агентство "Сохнут".
По данным агентства, Россия на первом месте по числу переехавших в Израиль граждан. На втором месте из стран бывшего СССР Украина, из которой переехали 6,5 тысячи человек в 2018 году. В целом, как указывается, почти 30 тысяч человек иммигрировали в Израиль со всего мира в этом году, тогда как в 2017 году страна приняла немногим более 28 тысяч иммигрантов.
В числе переехавших в Израиль в 2018 году 3,5 тысячи человек из США и Канады, 2,6 тысячи человек из Франции, почти 700 иммигрантов прибыли из Бразилии и более 300 — из Соединенного Королевства.
"Я приветствую увеличение в этом году числа иммигрантов. Каждый, кто приезжает в Израиль и обустраивает здесь свой дом, дополняет еще один кусочек замечательной мозаики еврейского народа", — приводятся в материале слова председателя Еврейского агентства Ицхака Герцога.
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Общество , Ицхак Герцог , Израиль
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