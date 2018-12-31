Число иммигрантов из России в Израиль за год выросло на 45%

Число иммигрантов из России Израиль за год выросло на 45%: в 2018 году в еврейское государство переселилось около 11 тысяч россиян, сообщило по итогам года Еврейское агентство "Сохнут".

По данным агентства, Россия на первом месте по числу переехавших в Израиль граждан. На втором месте из стран бывшего СССР Украина , из которой переехали 6,5 тысячи человек в 2018 году. В целом, как указывается, почти 30 тысяч человек иммигрировали в Израиль со всего мира в этом году, тогда как в 2017 году страна приняла немногим более 28 тысяч иммигрантов.

В числе переехавших в Израиль в 2018 году 3,5 тысячи человек из США и Канады, 2,6 тысячи человек из Франции, почти 700 иммигрантов прибыли из Бразилии и более 300 — из Соединенного Королевства.