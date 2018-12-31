Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сексолог дал россиянам советы перед новогодней ночью 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Сексолог Евгений Кульгавчук порекомендовал россиянам как следует отдохнуть и набраться сил перед новогодней ночью. По мнению специалиста, именно в этот период люди особенно проявляют сексуальную активность.
Врач подчеркнул, что речь идёт в первую очередь о тех, кто находится в хорошей физической и психической форме.
«Ожидание сказки способствует повышению восприимчивости. А вот замученные особи не размножаются, им не до секса даже в новогоднюю ночь», — заявил Кульгавчук в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Ранее News.ru писал о том, что российские учёные научились вызывать эрекцию током.
News.ru: последние новости
Рисовавший в самолёте ребёнок разозлил пользователей Сети Российских детей доставили на родину из Ирака Умер гонконгский режиссёр Ринго Лэм
Общество , Социология , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда мы не были братскими народами»149
«Яблоко раздора нам подбросила Россия»259
Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar сделал заявление131
Названа причина взрыва в жилом доме в Магнитогорске5
Украина не нужна Евросоюзу и НАТО32
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
01:03
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение