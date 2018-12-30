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Умер режиссер Ринго Лэм 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat
На 64-м году жизни скончался гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм. Об этом сообщает South China Morning Post.
Жена кинематографиста не смогла его разбудить и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть Лэма. Причина смерти неизвестна.
По информации издания, у режиссера не было серьезных заболеваний, но последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.
Ринго Лэм закончил Йоркский университет в Торонто.
Режиссерским дебютом кинематографиста стал фильм "Призраки любви", выпущенный в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик "Город в огне" с Чоу Юньфат. Картина принесла ему звание лучшего режиссера на Hong Kong Film Awards в 1988 году.
За свою карьеру Лэм снял более 20 фильмов. Последней его картиной стали "Небеса в огне", вышедшие в 2016 году.
На Западе Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.
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Общество , В мире , Происшествия , Жан-Клод Ван Дамм
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