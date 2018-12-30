Умер режиссер Ринго Лэм

На 64-м году жизни скончался гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жена кинематографиста не смогла его разбудить и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть Лэма. Причина смерти неизвестна.

По информации издания, у режиссера не было серьезных заболеваний, но последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

Ринго Лэм закончил Йоркский университет в Торонто.

Режиссерским дебютом кинематографиста стал фильм "Призраки любви", выпущенный в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик "Город в огне" с Чоу Юньфат. Картина принесла ему звание лучшего режиссера на Hong Kong Film Awards в 1988 году.

За свою карьеру Лэм снял более 20 фильмов. Последней его картиной стали "Небеса в огне", вышедшие в 2016 году.