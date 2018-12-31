Против стаи: как ненавидят одиночек

Праздники — время, когда люди сбиваются в стаи: надо выпить шампанского в кругу семьи, друзей да просто случайных знакомых. Так принято — и весь наш мир рассчитан на компанейских товарищей. Оставаться в одиночестве — сложно и дорого.

Взять хотя бы путешествия: базовая стоимость путевок рассчитывается на двоих. За желание отдохнуть в одиночестве придется переплатить в полтора раза как минимум. Номера в отелях — твины и даблы преимущественно. А в ресторане? Вы видели в ресторане столики на одного? Заходишь, а тебе с порога: «Вас ожидают?».

Ожидают, конечно. Недочитанная книга в телефоне меня ожидает. Недодуманные мысли в голове ожидают. Мой ужин меня ожидает, в конце концов.

Сидения в трамвае, и те стоят по два в ряду. Даже премиального уровня вагоны поездов на российских железных дорогах рассчитаны на двоих. Хочешь тишины и одиночества — вот за двоих и плати: за себя и за тишину. Кстати в общемировой практике это не константа и может быть еще по-другому. Например, крупный европейский производитель железнодорожной техники проводил отдельное исследование чтобы понять, сколько пассажиров каким составом путешествует, чтобы постараться для всех организовать подобающие условия: тишину для любителей уединения, достаточное пространство для больших компаний и так далее.

С инфраструктурой вроде понятно: покомпактнее все расположишь — побольше людей влезет — поменьше каждый заплатит. А индивидуализм по умолчанию не дешев. Но есть еще вопрос, лежащий в плоскости не материальной, а исключительно нашего восприятия. Едешь ты по трассе, например, никого не трогаешь. И надо тебе, предположим, заправить автомобиль. А участливая тетенька на АЗС интересуется: «Ну что же вы одна, да ночью». Ну совершенно очевидно же, что если ты едешь одна и ночью, это может значить только то, что тебе нужно ехать одной и именно в это время.

СМИ констатируют, что в последнее десятилетие число путешественников, предпочитающих в дороге свое собственное общество, растет. Если с основной мыслью некоторых публикаций сложно не согласиться: у путешествий в любом составе есть свои плюсы и минусы, то другие все-таки озадачивают.

«Решиться путешествовать без попутчиков отважится не каждый», — начинается статья. И немедленно возникает масса вопросов. При чем здесь, собственно, «отвага»? Лезть на К2 в таком составе, наверно, и впрямь дурная идея. Но какая такая особенная смелость нужна для того, чтобы из большого аэропорта комфортным самолетом перевести себя на курорт, например?

Отчего-то так сложилось, что ценность парного или коллективного времяпрепровождения сомнению не подвергается. «Ты что, в театр одна пойдешь?». Пойду. Потому что количество меня в театре совершенно никаким образом не влияет на качество происходящего на сцене. Мне же не приходит в голову удивляться, что кто-то пойдет в театр вдвоем? Я же не спрашиваю у них, действительно, почему их будет только двое, когда могли бы взять кого-то еще.

Но нет понимания, что для того, чтобы ходить в театр, лететь в самолете или ехать по трассе человеку по умолчанию не нужен другой человек. Можно одному.

Или взять, например, корпоративные праздники или иные попытки объединить коллектив и поселить в нем «командный дух». Отчего-то в большинстве компаний принято считать, что если собрать сотрудников на массовые гуляния, то они непременно начнут работать лучше.

Знавала я одну, где даже собственный день рождения нельзя было «зажмотить» от общественности, а настойчиво предлагалось праздновать в коллективе. Тем выгоднее на их фоне смотрятся работодатели, пропагандирующие ненасилие над личностью.

Все же не только «командный дух» основополагающая единица в работе коллектива, но работоспособность, здравомыслие и личная ответственность каждого отдельного сотрудника тоже. Опять же, если такие мероприятия рассматриваются как стимулирующие, то почему не спрашивают у сотрудника: «Тебе место на корпоративе подарить на НГ или отдать сертификатом — сам потом в этот ресторан сходишь»? Чтобы каждый выбрал: проводить ему время вместе со всеми или с собой с самим. То есть опять же, априори ценность всего коллективного сомнению не подвергается.

И это сколько же всего в наших жизнях не происходит потому что «ну никто же больше не пошел», «не нашлось подходящей компании», «никто не согласится участвовать в этом со мной»?

Особенно запущенная ситуация по части женщин, судя по всему. Из советов «путешественникам-одиночкам», например, я узнала, что барышням предлагается иметь кольцо на безымянном пальце во имя безопасности передвижения по миру. Вы когда-нибудь слышали, чтобы обручальные (или их имитирующие) кольца страховали от задержки рейса или от нападения бегемота в Африке? Я не слышала. Налицо полное отсутствие логики. Когда у меня спрашивают, советую брать с собой в дорогу здравомыслие.