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Названа дата обрушения просевшего Крымского моста 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: ТАСС
Неугомонные украинцы продолжают ждать краха трассы через Керченский пролив. По мнению астролога Влада Росса, Крымский мост долго не продержится. Он уверен: максимум переправа простоит девять лет.
В фантазиях наших украинских небратьев с трассой то и дело что-то случается. То Крымский мост падает, то наклоняется, то его сдувает ветер.
Вставить свои пять копеек в обсуждение "хайповой" темы решил астролог Влад Росс. По его прогнозу, который приводит украинское издание "Главред", Крымский мост продержится семь-девять лет. Если учитывать, что трасса была построена в 2018 году, то по прогнозу Росса она рухнет в 2025-2027 годах.
Астролог полагает, что строить переправу в Керченском проливе было нельзя. По его словам, гороскоп открытия Крымского моста был плохой.
Росс уверен, что вместо моста через Керченский пролив России нужно было строить тоннель, вроде того, который находится под проливом Ла-Манш и связывает Англию с Францией.
"Все это говорит о том, что мост долго не простоит", — сказал астролог.
О проблемах с переправой ранее говорил научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. Ученый утверждал, что некоторые опоры Крымского моста просели, а другие, наоборот, поднялись.
Из-за этого, полагает Медовар, невозможно построить железнодорожную часть переправы. По его словам, неровная поверхность просевшего Крымского моста не выдержит составы весом в шесть тысяч тонн.
Напомним, что автомобильную часть Крымского моста президент России Владимир Путин открыл в середине мае. К настоящему моменту по ней проехали в обе стороны около 3,5 миллиона транспортных средств.
Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив продолжает активно строиться. По плану она должна быть открыта к концу следующего года.
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Комментарии32
Общество , Владимир Путин , РАН
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