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Кому в России легче всего устроиться на работу 

Российская Газета 41 минуту назад
Об этом говорится в исследовании HeadHunter, с которым ознакомилась "Российская газета".
Востребованность "синих воротничков" в России продолжает расти. На эту сферу в 2018 году пришлось около 13 процентов всех вакансий, размещенных работодателями. Под рабочими специальностями имеются в виду не только те, которые связаны с производством, но также те, которые широко представлены в сфере услуг: парикмахеры, бармены, официанты, отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.
Более заметным спросом (почти треть предложений) пользовались только продажники. Айтишники по итогам года оказались на третьем месте в рейтинге самых востребованных специалистов.
С развитием технологий в производственной сфере работодателям постоянно требуется "свежая кровь" — специалисты, способные работать на новом оборудовании. С учетом того, что квалификация многих кандидатов оказывается недостаточно высокой, закрыть имеющуюся вакансию бывает не так просто.
Что касается работников сферы услуг, то спрос на них растет вместе с населением больших городов. В этой области не бывает полного застоя даже в кризисное время, поясняет Мария Игнатова.
В числе сфер, где спрос на специалистов за год снизился, оказались банки и страхование. Число вакансий там упало на 6 и 18 процентов соответственно.
Еще одной особенностью уходящего года стало снижение конкуренции при поиске работы. Причем этот тренд был зафиксирован во всех отраслях. По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.
В Московском регионе и Санкт-Петербурге, традиционно отличающихся более высоким уровнем конкуренции, на одну позицию в этом году в среднем приходилось семь кандидатов. В остальных регионах в среднем на место претендовали пять кандидатов.
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Общество , Видео , Социология , Мария Игнатова , "Российская газета"
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