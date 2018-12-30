Мини-пиг воспитывает собаку 

Ученые считают, что карликовые домашние свиньи отличаются высоким интеллектом, что вполне подтверждает история мини-пига Бони, который живет в одной из семей в Санкт-Петербурге. Маленькому хряку Боне уже 10 лет, и все это время он прекрасно ладил с другими питомцами — в доме в тот момент жили еще две собаки. С одной из них у мини-пига сложились настолько теплые приятельские отношения, что когда пес умер, у свиньи случился инфаркт. Спустя некоторое время владельцы домашних питомцев решили завести свинке нового четвероногого друга. И тут уж Боня не упустил возможности повоспитывать новичка: он не разрешал щенку грызть мебель и рвать обои. Мини-пиг тщательно следит за поведением своего подопечного и не разрешает ему хулиганить. В преддверии Нового года спрос на маленьких свинок значительно вырос — они считаются символом 2019 года по восточному календарю. Но эксперты советуют покупателям быть внимательнее при выборе поросят, порой вместо карликовой свиньи обманщики-продавцы подсовывают обыкновенных хряков.