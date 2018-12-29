Марлен Хуциев госпитализирован с супругой

В Москве госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Народный артист СССР отказался ехать в клинику без своей супруги Ирины Соловьевой , поэтому медикам пришлось госпитализировать их обоих.

Как сообщает РЕН-ТВ, сейчас пара лежит в одной палате. Врачи оценивают состояние Марлена Хуциева как тяжелое. Что именно стало причиной экстренной госпитализации, не уточняется. Также пока не сообщаются другие детали относительно здоровья 93-летнего режиссера.

Марлен Хуциев — народный артист СССР, кинорежиссер, актер, сценарист и педагог. Он известен зрителю по таким работам как «Застава Ильича», «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Бесконечность», «Люди 1941 года» и другим фильмам.