Марлен Хуциев госпитализирован с супругой

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В Москве госпитализирован режиссер Марлен Хуциев 

Teleprogramma.pro + ещё 7 1 час назад
Известный кинорежиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Народный артист СССР отказался ехать в клинику без своей супруги Ирины Соловьевой, поэтому медикам пришлось госпитализировать их обоих.
Как сообщает РЕН-ТВ, сейчас пара лежит в одной палате. Врачи оценивают состояние Марлена Хуциева как тяжелое. Что именно стало причиной экстренной госпитализации, не уточняется. Также пока не сообщаются другие детали относительно здоровья 93-летнего режиссера.
Марлен Хуциев — народный артист СССР, кинорежиссер, актер, сценарист и педагог. Он известен зрителю по таким работам как «Застава Ильича», «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Бесконечность», «Люди 1941 года» и другим фильмам.
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Общество , Видео , В мире , Марлен Хуциев , Ирина Соловьева , Москва
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