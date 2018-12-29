Дед Мороз стал жертвой санкций

Встреча российского Деда Мороза с финским Йолупукки в этом году не состоится из-за охлаждения в отношениях двух стран вследствие западных санкций. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал Дед Мороз, проживающий на Чунозере в Лапландском заповеднике.

«Безусловно, санкции сказываются на наших отношениях, в этом году встреча с финским Йоулупукки не состоится. Международное сотрудничество с заповедниками Финляндии и Норвегии сворачивается не по нашей вине, на это влияют западные санкции», — сказал Чунозерский Дед Мороз.

Ранее российский и финский волшебники ежегодно встречались на границе двух стран накануне Нового года, обменивались поздравлениями и обсуждали насущные проблемы Лапландии.

«И в Финляндии, и в Норвегии, и у нас живет одна и те же коренная народность — саамы или лопари. Подарки мы друг другу не дарим, а желаем, чтобы в России и Финляндии все хорошо провели новый год», — сказал Дед Мороз.

Лапландия — культурный регион на границе России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Лапландский заповедник создан в 1930 году в Мурманской области, его площадь составляет почти 3 тысячи квадратных километров.