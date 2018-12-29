Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дед Мороз стал жертвой санкций 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча российского Деда Мороза с финским Йолупукки в этом году не состоится из-за охлаждения в отношениях двух стран вследствие западных санкций. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал Дед Мороз, проживающий на Чунозере в Лапландском заповеднике.
«Безусловно, санкции сказываются на наших отношениях, в этом году встреча с финским Йоулупукки не состоится. Международное сотрудничество с заповедниками Финляндии и Норвегии сворачивается не по нашей вине, на это влияют западные санкции», — сказал Чунозерский Дед Мороз.
20% писем Деду Морозу написали взрослые
Ранее российский и финский волшебники ежегодно встречались на границе двух стран накануне Нового года, обменивались поздравлениями и обсуждали насущные проблемы Лапландии.
«И в Финляндии, и в Норвегии, и у нас живет одна и те же коренная народность — саамы или лопари. Подарки мы друг другу не дарим, а желаем, чтобы в России и Финляндии все хорошо провели новый год», — сказал Дед Мороз.
Лапландия — культурный регион на границе России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Лапландский заповедник создан в 1930 году в Мурманской области, его площадь составляет почти 3 тысячи квадратных километров.
Комментарии19
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»24
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море132
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео15
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании48
Удар молнии в F-18 попал на видео
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»
Армия Оружие
00:04
Удар молнии в F-18 попал на видео
Армия
00:59
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео
Происшествия
00:16
Стали известны гонорары популярных певцов
Шоу-бизнес
03:19
Охота губернатора: убитый медведь достал чиновника
Происшествия Статьи
01:09
Слепаков обматерил уходящий год в песне
Шоу-бизнес
00:21
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
В мире Украина
00:13
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение