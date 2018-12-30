"Либо Крым, либо деньги"

Поместный торг. Раскольники рассорились с Варфоломеем из-за храмов в Крыму

За считаные дни до обретения "новой украинской церковью" томоса об автокефалии у президента Порошенко возникли крупные проблемы. Как стало известно РИА Новости , он не может договориться с Константинополем о списке храмов, которые отнимут у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и передадут в личное управление патриарху Варфоломею. Палки в колеса начали вставлять иерархи созданной 15 декабря "незалежной церкви", сами претендующие на особо значимые церковные объекты.

"Греки дожимают"

Похоже, прямо сейчас в кабинетах Фанара и Киева разворачивается жесткая схватка, закончить которую обязательно нужно до 6 января, когда "Православной церкви в Украине " будет вручен томос (документ об автокефалии).

"Борьба идет как по списку объектов, так и по порядку владения: украинские власти говорят — "только в пользование", греки — "только в собственность". Оставшиеся до томоса дни будут для киевских чиновников непростыми. Умные люди давно подсказали грекам, что после выдачи фанарской грамоты рассчитывать им будет уже не на что, так что дожимать надо сейчас. Рождество у греков уже прошло (они отмечают его 25 декабря. — Прим. ред.), так что праздник — не праздник, будут давить", — рассказывает РИА Новости осведомленный источник в церковных кругах.

Дело в том, что в своем решении от 11 октября синод Константинопольского патриархата обмолвился о "восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве, одной из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали".

Речь идет об объектах, которые напрямую подчиняются патриарху Варфоломею. А для повседневного управления он назначает наместников. Он же распоряжается и всеми доходами этих приходов и монастырей.

"Список желаемых ставропигий велик. Там все, куда когда-либо ступала нога или падал жадный взгляд фанариота", — говорит источник РИА Новости.

А еще один собеседник агентства, близкий к синоду Иерусалимского патриархата (который, как и Константинополь, относится к семье греческих церквей), отмечает, что в общей сложности торг идет за два десятка объектов.

В том числе, например, монастыри Одессы — подворье Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне и два его скита: Андреевский и Ильинский.

К слову, одна ставропигия у Фанара уже есть — Андреевская церковь в Киеве, которую украинские власти передали ему в пользование (официально объектом владеет государство) 18 октября. Тогда появилась версия, что это будет главный храм "незалежной церкви", однако кафедральным храмом учрежденной 15 декабря "Православной церкви на Украине" стал Михайловский Златоверхий собор, тоже, кстати, принадлежащий государству.

"Либо Крым, либо деньги"

Среди желаемых Константинополем ставропигий не только Киево-Печерская и Почаевская лавры. По данным украинского издания "Вести", список объектов закреплен в соглашении "Об ускорении процесса предоставления автокефалии", который Порошенко и патриарх Варфоломей подписали 3 ноября в Стамбуле. Документ этот, несмотря на многочисленные обещания администрации украинского президента, до сих пор не обнародован.

А сейчас тот список, по информации издания, активно правится. Этим занимается лично советник президента Ростислав Павленко, который, как рассказали РИА Новости источники, знакомые с ситуацией, отвечает за весь автокефальный проект.

Причем торг между Киевом и Константинополем доходит до абсурда. "Греки требуют от Украины "возврата" целого ряда объектов, расположенных в Крыму. А если, мол, не можете — предоставьте компенсацию", — отмечает собеседник РИА Новости.

В Крымской епархии канонической УПЦ очень удивились сообщению о притязаниях Фанара.

"Как украинский президент может торговаться тем же Воскресенским храмом в Форосе или мощами святителя Луки, которые находятся на территории России?" — задается вопросом благочинный Севастопольского округа протоиерей Александр Халюта.

"Возрождение крымских святынь, которые были практически полностью разрушены во время турецкого владычества (то есть когда за них отвечал Константинопольский патриархат), произошло после 1778 года, после вхождения Крыма в Российскую империю и создания здесь Таврической епархии", — отметил он в беседе с РИА Новости.

"Филарет против"

Однако если Порошенко и готов пойти на уступки, то лидеры созданной им ПЦУ — нет. По данным "Вестей", Филарет Денисенко, ранее возглавлявший созданный им самим "Киевский патриархат", не хочет выезжать из цокольного этажа Андреевской церкви, переданной Фанару. Он вообще не собирается ничего отдавать самопровозглашенной "церкви-матери". И даже не скрывает этого.

"Никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру — чья это собственность? Украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда здесь признают украинскую церковь, то лавру — и одну, и другую — передадут ей. Потому что это украинская святыня", — заявлял он еще в августе. И своей позиции не изменил.

По данным украинских СМИ, нежелание Филарета идти на имущественные уступки осложнило его и без того крайне напряженные отношения с патриархом Варфоломеем. Уже на следующий день после "объединительного собора", где главой ПЦУ выбрали филаретовского протеже Епифания Думенко, экс-глава "Киевского патриархата" во всеуслышание заявил, что берет на себя все административные вопросы в новой структуре. А Думенко будет представлять ПЦУ в мире, то есть он попросту "фасадный предстоятель".

"Филарета перед самым собором 15 декабря уломали пойти на уступки — изначально он был не согласен с форматом проведения собрания. А когда съезд состоялся и он понял, что произошло, то в силу своего упрямства начал сопротивляться. Через неделю этот молодой человек (Епифаний Думенко) поедет за томосом, и это будет еще больше дразнить Филарета, который предполагал, что он лично получит документ. Ведь фактически он отдал ту власть, что ему принадлежала, ничего не получив взамен", — отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И это, по всей видимости, станет огромной проблемой для всех участников проекта "незалежной церкви", а поздравления госсекретаря США Майкла Помпео вполне могут смениться соболезнованиями.