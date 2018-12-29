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Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать салаты после Нового года 

Рамблер + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по приготовлению и хранению новогодних блюд.
В памятке, опубликованной на сайте ведомства, говорится, что в период новогодних праздников возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем.
В Роспотребнадзоре рекомендовали хозяйкам тщательно мыть руки перед приготовлением блюд для новогоднего стола; фрукты, вымачивать сырые овощи и зелень в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли; не мешать сырые продукты с готовыми и не оставлять блюда на следующий день.
«Не рекомендуется оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, мясо отварное, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили, что салаты, винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранятся при температуре от плюс 2ºС до плюс 6ºC не более 6 часов, а заправленные салаты хранить не рекомендуется.
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Общество , Роспотребнадзор
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