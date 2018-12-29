Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит единственного российского члена экипажа Международной космической станции (МКС) Олега Кононенко с Рождеством во время сеанса связи с МКС 7 января. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Роскосмосе.
"7 января планируется традиционный прямой сеанс связи патриарха с МКС. Сеанс состоится примерно в 15:30 мск", — сказали в госкорпорации, уточнив, что глава РПЦ будет общаться с Кононенко из своей резиденции.
В Роскосмосе напомнили, что общение патриарха с российскими членами экипажа МКС происходит ежегодно 7 января.
Вместе с Кононенко на МКС сейчас работают астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.