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Патриарх Кирилл поздравит космонавта Кононенко с Рождеством 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит единственного российского члена экипажа Международной космической станции (МКС) Олега Кононенко с Рождеством во время сеанса связи с МКС 7 января. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Роскосмосе.
"7 января планируется традиционный прямой сеанс связи патриарха с МКС. Сеанс состоится примерно в 15:30 мск", — сказали в госкорпорации, уточнив, что глава РПЦ будет общаться с Кононенко из своей резиденции.
В Роскосмосе напомнили, что общение патриарха с российскими членами экипажа МКС происходит ежегодно 7 января.
Вместе с Кононенко на МКС сейчас работают астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.
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Общество , Патриарх Кирилл , Роскосмос , РПЦ , NASA
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