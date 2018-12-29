Голикова сообщила хорошую новость

Голикова: снижение рождаемости в России за 10 месяцев замедлилось в два раза

Темпы снижения рождаемости за 10 месяцев 2018 года стали вдвое ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Темпы снижения рождаемости замедлились. Сейчас снижение рождаемости в два раза ниже, чем мы наблюдали за аналогичный период 10 месяцев 2017 года. Меры [по поддержке материнства] повлияли или более благоприятная ситуация стала складываться, но, тем не менее, мы фиксируем это", — сказала Голикова.

Нацпроект "Демография", который стартует с 2019 года, состоит из пяти частей: поддержка семей с целью увеличения рождаемости, развитие дошкольного образования, проект "Старшее поколение", а также федеральные проекты по формированию здорового образа жизни и физкультуре. Объем средств на нацпроект "Демография" составит более 3,5 трлн рублей.