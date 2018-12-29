«Держитесь за перила»: «мастер смеха» Киселев исполнит рэп 

Известный телеведущий Дмитрий Киселев пообещал зачитать рэп в праздничном телеэфире, посоветовав зрителям «держаться за перила». Рэп-выступление будет показано 3 января в программе «Мастер смеха». Помимо Киселева в качестве рэп-исполнителей в эфире выступят и другие известные личности.
Телеведущий Дмитрий Киселев во время беседы с изданием «Открытые медиа» пообещал прочитать рэп в праздничном телеэфире на канале «Россия-1».
«Да, буду выступать. Держитесь за перила», — заявил гендиректор МИА «Россия сегодня».
Предполагается, что помимо Киселева в качестве рэп-исполнителей в эфире выступят и другие известные личности. Рэп-дебют Киселева будет показан 3 января в программе «Мастер смеха».
«Цель программы — найти талантливых юмористов, которые еще не известны широкой публике», — гласит описание шоу на сайте «России-1».
Киселев отметил, что в программах ВГТРК в новогоднюю ночь участвовать не будет, поскольку не является сотрудником канала.
«Я — приглашенный ведущий ВГТРК. Мое основное место работы — МИА «Россия Сегодня», где я гендиректор», — сказал он.
Как известно, в начале декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» телеведущий заявил, что хочет в следующем году организовать рэп-фестиваль в крымском Коктебеле.
Перед этим в своей еженедельной программе на канале «Россия» Киселев призвал «не кошмарить рэперов», зачитав импровизированный речитатив на стихи Владимира Маяковского. Это произошло на фоне многочисленных отмен рэп-концертов и задержаний российских музыкантов осенью и в начале декабря 2018 года.
Позже за молодых музыкантов вступился первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
«Это все ерунда. Они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные! Потому что главная ценность современного молодого поколения — это ценность самореализации», — заключил Кириенко.
На днях Дмитрий Киселев парировал заявление своей коллеги Екатерины Андреевой, о том, что она перестала смотреть телевидение из-за «опасного для здоровья уровня агрессии».
«Говоря об уровне агрессии на российском телевидении: как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде — и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация.
Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил телеведущий.
«Что касается агрессии внутри российского общества, то я этого совершенно не вижу. Мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще — к внешнему миру. Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат [мира]. А телевидение-то все это отражает. Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей.
Врачи лечат людей, учителя учат, дети растут нормальными. Какие-то отдельные случаи — ну, рэперов прищемляют — на уровне бытовой дикости. Но это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — приводит слова Киселева «Говорит Москва».
Заявление об «опасном для здоровья» телевидении Екатерина Андреева сделала во время беседы с русской службой «Би-би-си», отказавшись ответить на вопрос о своем коллеге по Первому каналу Артеме Шейнине.
«Давайте договоримся, я своих коллег, их работу не комментирую. Могу говорить только за себя, — подчеркнула телеведущая. — Дело в том, что я не смотрю телевизор. Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства. Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны и связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».
В октябре стало известно, что новым ведущим программы «Время» назначен заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов, сменивший Андрееву, которая вела эту передачу долгие годы.