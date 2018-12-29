«Держитесь за перила»: «мастер смеха» Киселев исполнит рэп

Известный телеведущий Дмитрий Киселев пообещал зачитать рэп в праздничном телеэфире, посоветовав зрителям «держаться за перила». Рэп-выступление будет показано 3 января в программе «Мастер смеха». Помимо Киселева в качестве рэп-исполнителей в эфире выступят и другие известные личности.

Телеведущий Дмитрий Киселев во время беседы с изданием «Открытые медиа» пообещал прочитать рэп в праздничном телеэфире на канале «Россия-1».

«Да, буду выступать. Держитесь за перила», — заявил гендиректор МИА «Россия сегодня».

Предполагается, что помимо Киселева в качестве рэп-исполнителей в эфире выступят и другие известные личности. Рэп-дебют Киселева будет показан 3 января в программе «Мастер смеха».

«Цель программы — найти талантливых юмористов, которые еще не известны широкой публике», — гласит описание шоу на сайте «России-1».

Киселев отметил, что в программах ВГТРК в новогоднюю ночь участвовать не будет, поскольку не является сотрудником канала.

«Я — приглашенный ведущий ВГТРК. Мое основное место работы — МИА «Россия Сегодня», где я гендиректор», — сказал он.

Как известно, в начале декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» телеведущий заявил, что хочет в следующем году организовать рэп-фестиваль в крымском Коктебеле.

Перед этим в своей еженедельной программе на канале «Россия» Киселев призвал «не кошмарить рэперов», зачитав импровизированный речитатив на стихи Владимира Маяковского. Это произошло на фоне многочисленных отмен рэп-концертов и задержаний российских музыкантов осенью и в начале декабря 2018 года.

«Это все ерунда. Они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные! Потому что главная ценность современного молодого поколения — это ценность самореализации», — заключил Кириенко.

На днях Дмитрий Киселев парировал заявление своей коллеги Екатерины Андреевой , о том, что она перестала смотреть телевидение из-за «опасного для здоровья уровня агрессии».

«Говоря об уровне агрессии на российском телевидении: как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде — и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация.

Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил телеведущий.

«Что касается агрессии внутри российского общества, то я этого совершенно не вижу. Мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще — к внешнему миру. Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат [мира]. А телевидение-то все это отражает. Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей.

Врачи лечат людей, учителя учат, дети растут нормальными. Какие-то отдельные случаи — ну, рэперов прищемляют — на уровне бытовой дикости. Но это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — приводит слова Киселева «Говорит Москва».

Заявление об «опасном для здоровья» телевидении Екатерина Андреева сделала во время беседы с русской службой «Би-би-си» , отказавшись ответить на вопрос о своем коллеге по Первому каналу Артеме Шейнине.

«Давайте договоримся, я своих коллег, их работу не комментирую. Могу говорить только за себя, — подчеркнула телеведущая. — Дело в том, что я не смотрю телевизор. Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства. Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны и связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».