Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи

Журналист CNN из США Лилит Маркус (Lilit Marcus) выложила в Twitter фотографию мужчины, которая помогла найти почку его жене. Фото стало вирусным, семье захотели помочь знаменитости. Историей Маркус поделилась на сайте CNN.

Она разместила фото в своем профиле в конце декабря. «Вот фотография, которую я сделала вчера в магазине Target, и я не могу перестать думать об этом», — написала редактор. На снимке стоял мужчина, к рюкзаку которого было прикреплено объявление «Нужна почка для моей жены B+ (третья положительная группа крови — прим. »Ленты.ру» )» и номер телефона.

Через несколько часов фото набрало тысячи ретвитов. Им поделились знаменитости: актеры Зак Брафф и Эван Рэйчел Вуд , теннисистка Мартина Навратилова. Снимок также ретвитнула актриса Сара Хайленд , которая не так давно перенесла вторую пересадку почки. Почти за неделю фотография разошлась по 23 тысячам аккаунтов и получила 35 тысяч лайков.

Мужчиной с фотографии оказался Рэймонд Томпсон (Raymond Thompson). Вместе с женой и четырехлетней дочерью он живет в Бруклине. Два года назад у его супруги диагностировали болезнь почек.

Томпсон удивился, когда на его номер начали поступать звонки от десятков незнакомцев со всего мира, которые предлагали свою помощь. О вирусности поста он узнал от них, поскольку не зарегистрирован в Twitter. Почка нашлась, а Томпсон отметил, что не собирается клянчить деньги на краундфандинговых ресурсах. Семья рассчитывает, что все расходы, связанные с операцией, покроет медицинская страховка.

Сотрудница CNN призналась, что этот случай изменил и ее жизнь тоже. Она стала донором костного мозга и начала сдавать кровь.