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Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @lilitmarcus
Журналист CNN из США Лилит Маркус (Lilit Marcus) выложила в Twitter фотографию мужчины, которая помогла найти почку его жене. Фото стало вирусным, семье захотели помочь знаменитости. Историей Маркус поделилась на сайте CNN.
Она разместила фото в своем профиле в конце декабря. «Вот фотография, которую я сделала вчера в магазине Target, и я не могу перестать думать об этом», — написала редактор. На снимке стоял мужчина, к рюкзаку которого было прикреплено объявление «Нужна почка для моей жены B+ (третья положительная группа крови — прим. »Ленты.ру»)» и номер телефона.
Через несколько часов фото набрало тысячи ретвитов. Им поделились знаменитости: актеры Зак Брафф и Эван Рэйчел Вуд, теннисистка Мартина Навратилова. Снимок также ретвитнула актриса Сара Хайленд, которая не так давно перенесла вторую пересадку почки. Почти за неделю фотография разошлась по 23 тысячам аккаунтов и получила 35 тысяч лайков.
Мужчиной с фотографии оказался Рэймонд Томпсон (Raymond Thompson). Вместе с женой и четырехлетней дочерью он живет в Бруклине. Два года назад у его супруги диагностировали болезнь почек.
Томпсон удивился, когда на его номер начали поступать звонки от десятков незнакомцев со всего мира, которые предлагали свою помощь. О вирусности поста он узнал от них, поскольку не зарегистрирован в Twitter. Почка нашлась, а Томпсон отметил, что не собирается клянчить деньги на краундфандинговых ресурсах. Семья рассчитывает, что все расходы, связанные с операцией, покроет медицинская страховка.
Сотрудница CNN призналась, что этот случай изменил и ее жизнь тоже. Она стала донором костного мозга и начала сдавать кровь.
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Общество , Эван Вуд , Сара Хайленд , Lenta.ru , США
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