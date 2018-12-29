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Недовольные россияне засыпали снегом городскую администрацию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: av_narniy / Twitter
Жители городского поселения Новосемейкино в Самарской области засыпали вход в здание местной администрации снегом. Об этом пишет «63.ru».
Издание ссылается на фотографию, опубликованную пользователем Twitter @av_narniy. На снимке видна гора снега, закрывающая входную дверь практически до верха. В подписи к фотографии указано, что это «благодарность жителей за качественную уборку снега».
Администрация Новосемейкино на случившееся не отреагировала.
18 декабря в сети распространился видеоролик о том, как построенные в центре города Мыски Кемеровской области горки из грязного снега покрасили белой краской.
В декабре 2017 года в Брянске работников коммунальных служб застали за покосом травы под слоем снега. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина при помощи бензокосилки расправляется с кустиками, попутно скашивая сугробы.
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Общество , Новосемейкино , Самарская Область
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