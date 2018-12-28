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РПЦ отказалась признавать новую украинскую церковь 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал поместные церкви не признавать новую украинскую церковь автокефальной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановления синода.
В РПЦ призвали поддержать «митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями» и не признавать «сообщество», образованное на «объединительном соборе» в Киеве, автокефальной поместной православной церковью.
РПЦ приняла решение по западноевропейскому экзархату
Накануне на Украине вступил в силу закон о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) в Русскую православную церковь на Украине. Согласно закону, «религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом в своем полном официальном названии».
Общество , РПЦ , РИА Новости
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