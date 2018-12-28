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РПЦ решила создать западноевропейский экзархат 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Синод Русской православной церкви принял решение о создании западноевропейского экзархата.
«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что речь идет о приходах в Германии, Франции, Испании и Австрии.
Константинополь пригрозил РПЦ
Также пресс-секретарь добавил, что синод решил создать экзархат юго-восточной Азии.
Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом, томос 1999 года, выданный патриархом Варфоломеем, был отменен.
В декабре управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, упраздненной Константинополем, попросил патриарха Кирилла принять русский экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.
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Общество , РПЦ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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