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Киселев прочитает рэп в новогоднем эфире 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Киселев будет читать рэп во время праздничного эфира телеканала "Россия — 1". Об этом сообщает издание "Открытые медиа".
По словам самого журналиста, зрителям стоит ожидать чего-то особенного.
"Да, буду выступать. Держитесь за перила", — сказал Киселев.
Он пояснил, что в самом праздничном эфире принимать участие не будет, так как не является сотрудником телеканала.
Он пояснил, что не будет принимать непосредственное участие в праздничных программах.
Ранее сообщалось, что Иван Ургант позвал рэперов в новогоднее "голубое братство".
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