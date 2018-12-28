Киселев прочитает рэп в новогоднем эфире

Телеведущий Дмитрий Киселев будет читать рэп во время праздничного эфира телеканала "Россия — 1". Об этом сообщает издание "Открытые медиа".

По словам самого журналиста, зрителям стоит ожидать чего-то особенного.

"Да, буду выступать. Держитесь за перила", — сказал Киселев.

Он пояснил, что в самом праздничном эфире принимать участие не будет, так как не является сотрудником телеканала.

Он пояснил, что не будет принимать непосредственное участие в праздничных программах.