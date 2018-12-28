Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД предупредил россиян о протестах в Европе 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
В российском МИДе предупредили граждан страны о готовящихся протестных акциях в странах Европы. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.
Уточняется, что в Италии 28 декабря по всей стране пройдут манифестации в связи с пенсионной реформой.
29 декабря в Дублине пройдут протесты "желтых жилетов".
Также во Франции 29 декабря пройдут протестные акции в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель.
Ранее сообщалось, что более 170 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат порядок на Новый год.
Газета.Ru: последние новости
Умер русский голос Дарта Вейдера Дмитрий Киселев отреагировал на слова Екатерины Андреевой об агрессии на телевидении Макаревич послал к психиатру в ответ на вопрос про Лолиту и Крым
Общество , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсированы 100 проходов кораблей Киева через Керченский пролив81
Меркель и Макрон выдвинули требование России303
Экс-министр и депутат два года насиловали детей130
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению122
Певица Слава раскритиковала сбор денег детям на ТВ11
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение