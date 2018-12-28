Профессор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова скончалась на 101 году жизни, сообщили РИА Новости в РАМ.
"Вера Дмитриевна скончалась. Похороны пройдут в субботу", — сообщили в академии, добавив, что место похорон уточнятся.
Заслуженный работник высшей школы РФ Вера Ныркова была завкафедрой фортепиано в Гнесинке около 40 лет — с 1969 по 2010 годы. Она является автором многочисленных научных публикаций, методических основ построения курса фортепиано для студентов разных специальностей. Ныркова также была председателем художественного совета и членом президиума Центрального дома ученых Академии наук РФ, где регулярно с 1991 года проводила музыкальные вечера.