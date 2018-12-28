Главное сейчас

Меркель и Макрон выдвинули требование России

Экс-министр и депутат два года насиловали детей

Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению

«Турция не позволит США изучать российские С-400»

На Украине отреагировали на заграждения в Крыму