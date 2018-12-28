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Глава Мордовии исполнит мечты детей из двух многодетных семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Мордовии Владимир Волков исполнит три новогодних желания детей республики, которые приняли участие в акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В Кремле перед последним в этом году заседанием Госсовета поставили елку с шарами и открытками, на которых написаны желания детей. Министры и губернаторы могли снять их с елки и воплотить в жизнь. Своими мечтами делились сироты, дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.
"Глава Мордовии Владимир Волков исполнит три детских желания. Два из них поступили от многодетной семьи Чижковых. Мама высказала пожелание, чтобы шестеро младших детей побывали на Кремлевской елке. Для детей уже приобретены билеты на главную елку страны на 2 января, а также проездные билеты в обе стороны для детей и сопровождающих. Кроме того, будет исполнено желание 14-летнего Антона Чижкова, который мечтает о наборе для живописи с палитрой, мольбертом и набором кисточек и масляных красок", — рассказали в пресс-службе.
Третье желание будет исполнено для 13-летнего Игната Ключникова из села Большая Елховка, который мечтает поехать во Всероссийский детский центр "Артек". Игнат — один из четверых детей, воспитывающихся в семье Ключниковых. Мальчик играет за местную детско-юношескую футбольную команду.
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Общество , Владимир Волков , РИА Новости , Республика Мордовия
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