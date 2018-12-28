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По пожару в «Зимней вишне» поставят пьесу 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: ТАСС
В одном из кемеровских театров поставят пьесу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на автора пьесы, худрука красноярского «Театра на крыше» Валерию Березкину.
По ее словам, сама пьеса и ее первая постановка должны быть полностью готовы к годовщине пожара. Березкина поставила перед собой цель рассказать истории пожарных, участвовавших в тушении торгового центра, и их семей.
Березкина отметила, что собирала истории для пьесы с сентября. Она ездила в Кемерово, общалась с горожанами, членами семей погибших и семьями пожарных.
Березкина заявила, что пьесой уже заинтересовался один из крупных кемеровских театров. По ее мнению, для людей, имеющих отношение к происшествию, этот спектакль может стать психологическим сеансом.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, среди которых было много детей. Следователи возбудили после пожара несколько дел, в том числе дело о халатности против нескольких пожарных.
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Общество
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