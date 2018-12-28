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Прославившаяся на весь мир российская пенсионерка попала в больницу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница в Facebook
91-летняя путешественница Елена Ерхова, также известная как «баба Лена», попала в больницу. Об этом сообщает «7 канал».
По утверждению СМИ, ее доставили в больницу скорой медицинской помощи. Позднее пенсионерку перевели в местный онкологический центр. Представители «бабы Лены» утверждают, что ее состояние тяжелое.
Ерхова стала известной в свои 89 лет из-за любви к путешествиям по миру. Она побывала во Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской республики и на Канарских островах. За ее аккаунтом в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске. В комментариях можно встретить похвальные отзывы на разных языках от пользователей со всего мира.
Она получила почетную грамоту «за заслуги в развитии и повышении экономического потенциала города Красноярска».
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