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«Баба Лена» попала в больницу 

Рамблер + ещё 2 10 часов назад
Фото: страница в Facebook
91-летняя путешественница из Красноярска Елена Ерхова, известная как «баба Лена», находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «7 Канал».
Женщина была госпитализирована на прошлой неделе, затем ее перевели в онкологический центр.
«Наша бабушка в больнице. Состояние тяжелое. Неутомимая путешественница, обожающая жизнь, даже болезнь не может сломить ее любовь к жизни», — сообщается на странице Ерховой в Facebook.
Елена Ерхова стала известна благодаря своей любовью к путешествиям. Сначала женщина путешествовала на свою пенсию и доходы от продажи комнатных цветов. А позднее ей стали помогать неравнодушные люди. За аккаунтом «бабы Лены» в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске.
Общество , Другое , Красноярск
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