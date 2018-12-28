«Баба Лена» попала в больницу

91-летняя путешественница из Красноярска Елена Ерхова, известная как «баба Лена», находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «7 Канал».

Женщина была госпитализирована на прошлой неделе, затем ее перевели в онкологический центр.

«Наша бабушка в больнице. Состояние тяжелое. Неутомимая путешественница, обожающая жизнь, даже болезнь не может сломить ее любовь к жизни», — сообщается на странице Ерховой в Facebook.

Елена Ерхова стала известна благодаря своей любовью к путешествиям. Сначала женщина путешествовала на свою пенсию и доходы от продажи комнатных цветов. А позднее ей стали помогать неравнодушные люди. За аккаунтом «бабы Лены» в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске.