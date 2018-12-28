Кировский губернатор исполнит желания троих детей с «Елки желаний»

В Кремле перед последним в этом году заседанием Госсовета поставили елку с шарами и открытками, на которых написаны желания детей. Министры и губернаторы могли снять их с елки и воплотить в жизнь. Своими мечтами делились сироты, дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

"Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Он снял с елки три игрушки с мечтами жителей региона. Кировский губернатор исполнит роль Деда Мороза до наступления Старого Нового Года. Так, 28 декабря, первый из трех подарков получит жительница Кирово-Чепецкого района — инвалид с детства. Женщина попросила в подарок на Новый год телевизор. Еще две детские мечты — экскурсия в Казань и экскурсия в Москву — Игорь Васильев исполнит до 13 января", — говорится в сообщении.

Глава Кировской области отметил, что Новый год — это время, когда не только дети, но и взрослые ждут чуда и верят в то, что оно непременно случится.