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Кировский губернатор исполнит желания троих детей с «Елки желаний» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Кировской области Игорь Васильев исполнит три новогодних желания жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Кремле перед последним в этом году заседанием Госсовета поставили елку с шарами и открытками, на которых написаны желания детей. Министры и губернаторы могли снять их с елки и воплотить в жизнь. Своими мечтами делились сироты, дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.
"Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Он снял с елки три игрушки с мечтами жителей региона. Кировский губернатор исполнит роль Деда Мороза до наступления Старого Нового Года. Так, 28 декабря, первый из трех подарков получит жительница Кирово-Чепецкого района — инвалид с детства. Женщина попросила в подарок на Новый год телевизор. Еще две детские мечты — экскурсия в Казань и экскурсия в Москву — Игорь Васильев исполнит до 13 января", — говорится в сообщении.
Глава Кировской области отметил, что Новый год — это время, когда не только дети, но и взрослые ждут чуда и верят в то, что оно непременно случится.
"В наших силах сделать так, чтобы чья-то заветная мечта исполнилась, стать для кого-то Дедом Морозом. Встреча Нового года всегда вселяет надежду на исполнение всех замыслов. Пусть перемены в 2019 году будут только к лучшему", — приводит пресс-служба слова Васильева.
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Общество , Игорь Васильев , Кировская Область
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