Пилоту закинули пиджак через окно кабины

Находясь в аэропорту, можно наблюдать массу любопытных, забавных или пугающих картин. Автор этого ролика запечатлел, как сотрудник аэропорта помог пилоту, который уже был в кабине лайнера. Перед тем, как войти в самолёт, пилот забыл облачиться в форменный пиджак. По какой-то причине он вспомнил об отсутствии форму лишь в том момент, когда двери машины уже были закрыты. Тогда лётчик обратился за помощью к рабочему. Тот не отказался и попытался закинуть пиджак в открытое окно кабины, чтобы лётчик поймал его. Трюк удался с первой попытки, так что пилот отправился в полёт полностью экипированным.