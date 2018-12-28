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Кузнецова назвала главное системное решение 2018 года 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: VK.COM/АННА КУЗНЕЦОВА
Главным системным решением в сфере защиты прав детей в 2018 году стали вопросы обеспечения безопасности школьников, сказала Федеральному агентству новостей уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
По словам Кузнецовой, вопросы обеспечения безопасности учащихся стали одной из главных тем уходящего года. «Говорили об этом очень много. Ситуация, которая складывается в школах, вызывает много тревог», — отметила омбудсмен.
Она добавила, что одной из причин проявления жестокости среди подростков стало то, что воспитательная составляющая в учебном процессе отошла на второй план.
«В связи с этим мы разработали план мероприятий. Часть уже начала реализовываться — так, Федеральное агентство по делам молодёжи теперь ответственно за мониторинг контента в Сети», — напомнила Кузнецова. Уполномоченный также добавила, что в скором времени будет определён механизм работы с подростками, вовлечёнными в группы с деструктивным контентом.
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Комментарии
Общество , Анна Кузнецова , РИА ФАН
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