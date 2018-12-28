Кузнецова назвала главное системное решение 2018 года

Главным системным решением в сфере защиты прав детей в 2018 году стали вопросы обеспечения безопасности школьников, сказала Федеральному агентству новостей уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова

По словам Кузнецовой, вопросы обеспечения безопасности учащихся стали одной из главных тем уходящего года. «Говорили об этом очень много. Ситуация, которая складывается в школах, вызывает много тревог», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что одной из причин проявления жестокости среди подростков стало то, что воспитательная составляющая в учебном процессе отошла на второй план.