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Бутиной позволили гулять днем и общаться с другими заключенными 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянке Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, смягчили режим: теперь ей позволены дневные прогулки и общение с другими заключенными. Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.
29-летнюю Марию Бутину в США обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. Американское правосудие считает, что Бутина с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России и использовала личные связи с неким американцем, который оказывает влияние на политику США.
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