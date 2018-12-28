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Уральцев напугали печатью Сатаны 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
В интервью "Областной газете" митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал переименовать Свердловскую область, поскольку в топонимах региона встречаются "сатанинские имена". "Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать", — заметил он.
С митрополитом согласился протодиакон Андрей Кураев. "Свердлов был не созидатель, а разрушитель. Я понимаю, он рано умер… Может быть, хотел что-то создать, но не успел. Тем не менее вошел в историю таким, какой есть", — цитирует его Ura.ru.
Напомним, что Яков Свердлов был одним из видных деятелей революции. Он стоял во главе разгона Учредительного собрания, был организатором Красного террора, гонений на казачество, идеологом уничтожения зажиточных крестьян. Вместе с Лениным санкционировал расстрел царской семьи. По некоторым данным, Свердлова насмерть забили рабочие города Орла.
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Общество , Яков Свердлов , Андрей Кураев , РИА Ura.ru , "Областная газета" , Свердловская Область
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