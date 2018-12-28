Три Солнца взошли над Екатеринбургом 

В Екатеринбурге сегодня наблюдали редкое явление — гало. Гало можно увидеть в ясную и сухую морозную погоду, когда воздух насыщен микроскопическими кристалликами льда. Солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, из-за чего кажется, будто на небе появилось ещё одно Солнце. Екатеринбуржцам посчастливилось наблюдать сразу три светила, и это зрелище было действительно впечатляющим. Подобным же образом образуется и зимняя радуга. В древности гало считалось предзнаменованием дурных вестей, особенно если оно принимало форму креста, но сейчас мы просто любуемся красотой любопытного природного явления.