Крупнейшее медиа пространство мира зарегистрировано в России

Music Media Dome получил звание крупнейшего медиа пространства в мире

Music Media Dome попало в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых рекорда по самым большим в мире проекционным поверхностям: Мультимедийное пространствопопало в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых рекорда по самым большим в мире проекционным поверхностям:

17 апреля, в рамках торжественной презентации возможностей MMD, эксперт произвел замеры экранов площадки. После этой церемонии заявка на рекорд была направлена в специальный комитет КРГ для регистрации.

9 месяцев понадобилось Music Media Dome для получения сертификатов о рекорде. На данный момент MMD является официальным обладателем самых больших проекционных поверхностей. Прямой экран по высоте равен 8-ми этажному дому, а самая большая видео поверхность при помощи новейших проекционных возможностей позволяет преображать пространство вокруг на 360°. Это делает делает Music Media Dome самым высокотехнологичным event-пространством в мире и излюбленным местом для проведения главных масштабных событий столицы. Уникальные digital-возможности уже оценили многие крупные компании и мировые бренды, среди которых — Giorgio Armani, Maserati, Ballantine’s, Nike, Reebok, Lawson’s и другие.

пресс-служба

балета «Лебединое озеро. Мультивселенная». Music Media Dome — идеальное пространство для проведения набирающих популярность иммерсивных шоу, которые переносят зрителя в альтернативную дополненную реальность и обеспечивают эффект полного погружения. Впервые окунуться в невероятную атмосферу, объединяющую реальные и виртуальные миры, гости MMD смогут 3 и 4 января на премьере единственного в России иммерсивного

Также Music Media Dome уже зарекомендовал себя как площадка для проведения спортивных мероприятий и прямых трансляций. Впечатляющие своим масштабом экраны позволяют максимально прочувствовать накал страстей, царящий на стадионе.

пресс-служба

Super Bowl Grand Mosсow Party . Super Bowl известен во всем мире своим масштабом и фееричным шоу. Зрелищность игры и технологические возможности Music Media Dome гарантируют участникам незабываемую ночь. Площадка уже знакома болельщикам по грандиозному спортивному празднику в честь открытия Чемпионата мира по футболу. Впереди — самая масштабная в России трансляция ежегодной финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США —. Super Bowl известен во всем мире своим масштабом и фееричным шоу. Зрелищность игры и технологические возможности Music Media Dome гарантируют участникам незабываемую ночь.

Команда MMD продолжает совершенствовать площадку и создавать инновационные технологические возможности для новых форматов мероприятий, тем самым удивляя публику своими рекордами.

Историческая справка:

Своим возможностям Music Media Dome обязан уникальной истории здания в центре столицы. С 1979 г. здесь располагалась испытательная лаборатория высоких токов.