Крупнейшее медиа пространство мира зарегистрировано в России 

Music Media Dome получил звание крупнейшего медиа пространства в мире
Мультимедийное пространство Music Media Dome попало в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых рекорда по самым большим в мире проекционным поверхностям:
17 апреля, в рамках торжественной презентации возможностей MMD, эксперт произвел замеры экранов площадки. После этой церемонии заявка на рекорд была направлена в специальный комитет КРГ для регистрации.
9 месяцев понадобилось Music Media Dome для получения сертификатов о рекорде. На данный момент MMD является официальным обладателем самых больших проекционных поверхностей. Прямой экран по высоте равен 8-ми этажному дому, а самая большая видео поверхность при помощи новейших проекционных возможностей позволяет преображать пространство вокруг на 360°. Это делает делает Music Media Dome самым высокотехнологичным event-пространством в мире и излюбленным местом для проведения главных масштабных событий столицы. Уникальные digital-возможности уже оценили многие крупные компании и мировые бренды, среди которых — Giorgio Armani, Maserati, Ballantine’s, Nike, Reebok, Lawson’s и другие.
пресс-служба
Music Media Dome — идеальное пространство для проведения набирающих популярность иммерсивных шоу, которые переносят зрителя в альтернативную дополненную реальность и обеспечивают эффект полного погружения. Впервые окунуться в невероятную атмосферу, объединяющую реальные и виртуальные миры, гости MMD смогут 3 и 4 января на премьере единственного в России иммерсивного балета «Лебединое озеро. Мультивселенная».
Также Music Media Dome уже зарекомендовал себя как площадка для проведения спортивных мероприятий и прямых трансляций. Впечатляющие своим масштабом экраны позволяют максимально прочувствовать накал страстей, царящий на стадионе.
пресс-служба
Площадка уже знакома болельщикам по грандиозному спортивному празднику в честь открытия Чемпионата мира по футболу. Впереди — самая масштабная в России трансляция ежегодной финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США — Super Bowl Grand Mosсow Party. Super Bowl известен во всем мире своим масштабом и фееричным шоу. Зрелищность игры и технологические возможности Music Media Dome гарантируют участникам незабываемую ночь.
Команда MMD продолжает совершенствовать площадку и создавать инновационные технологические возможности для новых форматов мероприятий, тем самым удивляя публику своими рекордами.
Историческая справка:
Своим возможностям Music Media Dome обязан уникальной истории здания в центре столицы. С 1979 г. здесь располагалась испытательная лаборатория высоких токов.