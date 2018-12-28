2018 год стал годом апатии. С поправкой на футбольный чемпионат

Наступающий Новый год подавляющее большинство россиян будут отмечать как настоящие домоседы. Если три года назад доля россиян, собиравшихся провести праздники дома, составляла лишь 41%, то теперь таких 70%. И главной причиной неготовности к перемене мест является не вдруг взыгравший в россиянах необычайный консерватизм и нежелание посмотреть дальние страны, но элементарная стесненность в средствах, а проще говоря бедность.

Выездной туризм, как свидетельствуют вышеприведенные результаты опроса «Ромир», более не принадлежит к списку непременных товаров и услуг среднего россиянина. Тем более что зимний отдых традиционно дороже летнего. Даже в гости к родственникам или друзьям на дачу поедут не 34% наших сограждан, как три года назад, а меньше 20%. И не 8%, а лишь 4% отправятся в турпоездки по России , а за границу выберутся вместо прежних 4% лишь 2%.

Усиление настроений в пользу домоседства происходит на фоне падения реальных доходов населения, которое длится с 2014 года. Есть, впрочем, и другой показатель, косвенный.

Так, в этом году стоимость среднего чека упала до минимума за последние два года — ниже 500 рублей (496, если быть точнее). Немудрено, что с начала года существенно потеряли в цене акции всех ритейлеров, обращающихся на бирже. При этом небывало низкий за все постсоветские годы уровень инфляции (не более 4%) как-то мало утешает основную массу населения. Видимо, официальная статистика не вполне учитывает инфляцию относительно основных товаров массового потребления. Тогда как опросы населения как раз показывают недовольство ростом цен, например, на все основные продукты питания. То есть мы вроде бы импортозаместились в основном под давлением санкций, но себе стало дороже в буквальном смысле этого слова.

При этом закредитованность населения в уходящем году достигла рекордных размеров: общий объем выданных кредитов приблизился к 13 триллионам рублей. Каждая вторая российская семья живет в долг. Можно утешиться разве что тем, что и американские семьи тоже живут в долг, и вообще это признак «современного общества». Правда и то, что ипотека стала относительно доступнее. Хотя до 3-4% (а то и отрицательных ставок по ипотечным кредитам), как в развитых странах, нам еще очень и очень далеко.

Самое печальное в этой картине то, что пока не видно какого-то такого уж яркого света в конце довольно сумрачного туннеля, в котором — нет, не несется, а уныло бредет российская экономика.

Рост ВВП в этом году в лучшем случае составит не более 1,8%, в следующем будет колебаться около 1% — и то если не подведут с ценами энергоносители. Умеренно пессимистические прогнозы экономистов разделяются такими же сдержанно пессимистическими взглядами россиян на перспективы развития отечественной экономики.

Хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в канун Нового года нам представили громадье радужных планов, планов прорыва из прозябания, каковой термин все более характеризует нынешнее состояние российской экономической жизни. Тем более, что и президент все более настоятельно говорит именно о надобности прорыва, о растущей угрозе отстать от развитых стран навсегда. Однако планов прорыва пока что-то не видать. С другой стороны, хорошо уже то, что нас больше не обманывают несбыточными программами, которыми так увлекалось советское руководство. Как говорится, картина унылая, но зато честная.

Между тем в начале года многие связывали определенные надежды с началом нового президентского срока Владимира Путина . Большая часть этих надежд ассоциировалась с тем, что он решительно сменит свою правительственную команду и передаст непосредственное управление экономикой в руки тех, кто сможет с этим справиться более эффективно и энергично. Однако этого не произошло. В результате рейтинг правительства Медведева и лично премьер-министра опустился, пожалуй, до рекордно низких величин — ниже 30%. Антирейтинг премьера превысил рейтинг одобрения его деятельности. Это, конечно, не столь катастрофическая социологическая картина, каковая наблюдалась в последние недели в восставшей против президента Макрона Франции, однако сигнал все же тревожный.

В то же время по-прежнему основой стабильности режима и общества является институт президентства во главе с именно нынешним хозяином Кремля. Рейтинг Владимира Путина было несколько пошатнулся на фоне проведения весьма непопулярной пенсионной реформы, которая пока что свелась фактически только к повышению пенсионного возраста. Однако затем в основном восстановился.

Люди по-прежнему связывают свои надежды если не на выправление ситуации, то хотя бы на то, чтобы она не ухудшилась, именно с Владимиром Путиным.

Пенсионная реформа, разумеется, не добавила социально-экономического оптимизма в широкие народные массы, однако вкупе с теми смягчающими поправками, которые инициировал лично президент, ее проведение прошло на удивление гладко, не вызвав никаких сколь-либо массовых протестных акций, каковые обычно бывают при проведении подобных реформ в других странах.

В середине года просиял и промелькнул чемпионат мира по футболу, который Россия провела блестяще и который заставил на время поверить нас самих не только в наши организационные способности, не только в традиционное русское гостеприимство, но даже и в то, что в общем мы неплохо играем в футбол. Однако чемпионат уехал, а мы со своей экономикой остались.

Именно экономические вопросы, рост цен, страх потерять работу — весь набор, который раньше советские карикатуристы и пропагандисты смачно «приписывали» западному обществу, — превалирует сегодня над всеми другими проблемами и озабоченностями основной массы российского населения.

Среди социальных слоев, интересующихся политикой, на протяжении всего года поддерживался какой-то интерес к тому, что происходит не только с экономикой, но и общественно-политической жизнью. Однако набор «развлечений» там весьма скуден.

Разве что осенние региональные выборы преподнесли несколько сюрпризов с непредвиденной победой «кандидатов-спойлеров». Что, конечно же, системы не потрясло.

Люди с легким азартным интересом наблюдали за бесплодными попытками Роскомнадзора заблокировать непослушный Telegram. Впрочем, многие другие сайты он вполне успешно блокирует пачками, так что уже даже не очень понятно, за что именно. Общественность с настороженностью наблюдала, как нарастает мракобесие в форме реальных посадок и осуждений по уголовным делам людей за «лайки» и «репосты» в соцсетях, гадали и цинично шутили над тем, какие еще запреты придумают депутаты и чиновники. Которые, в свою очередь, всем своим поведением все больше показывают, насколько далеко они оторвались от реальной жизни и реальных проблем основной массы населения России. Многие действительно уверовали в то, что ничего не должны этому населению.

Впрочем, высшее политическое руководство вовремя приостановило нарастание мракобесия. И теперь хотя бы можно один «лайк» и «репост» чего-нибудь крамольного сделать без того, чтобы оказаться под уголовным делом, всего лишь отделавшись делом об административном правонарушении.

Однако это в общем мелочи по сравнению с тем, что общество, кажется, напрочь лишилось какого-либо общенационального драйва, не очень уверенно смотрит в будущее и по-прежнему хотело бы, чтобы ему насчет этого будущего рассказали на высоком государственном уровне что-нибудь обнадеживающе. Хочется, иными словами, хотя бы предновогодней сказки. Но сказки нам уже давно никто не рассказывает, считая, что мы как взрослые и серьезные граждане должны довольствоваться той былью и той реальностью, которые есть и которые даны нам в ощущение в этом году и пребудут с нами в следующем.