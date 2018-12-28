Пока вы спали: Дедолларизация неминуема

Дедолларизация неминуема

Дедолларизация началась в современной России едва не в момент ее появления и будет продолжаться, пишет «Коммерсант». Летом российские чиновники и бизнесмены отреагировали на вероятность введения «адских» санкций «неосторожными» высказываниями о дедолларизации, что привело в итоге к «исчезновению» из государственных банков двух миллиардов в американской валюте — россияне либо обналичили их, либо перевели в частные кредитные организации. В результате граждан «успокаивали всем миром» тем, что их дедолларизация не коснется, а доллар запрещен не будет.

«Успокаивающая тактика могла быть совсем иной — просто объяснить, что ничего особо нового не происходит», — считает автор статьи, упомянувший и без того сокращающиеся валютные вложения россиян и долларовые расчеты государства и бизнеса с иностранцами.

Как Путин поздравит россиян

Президент России Владимир Путин поздравит соотечественников с Новым годом «традиционно». Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков . Журналисты спросили официального представителя Кремля, будет ли новогоднее телеобращение Путина в 2018 году традиционным либо будет отличаться от предыдущих.

«Традиционное, конечно», — ответил Песков.

«Газпрому» и «Нафтогазу» придется договориться

«Газпрому» и «Нафтогазу» уже в 2019 году предстоит договориться о новом транзитном контракте, а они «играют в гляделки» и судятся, пишет «Коммерсант». В 2019-м истечет срок контрактов, приносивших миллиарды «Газпрому» за продажу газа Европе, а «Нафтогазу» — за его транспортировку. Между тем ни российская госкомпания, ни украинская не торопятся инициировать обсуждение новых договоренностей. Обе предпочитают спорить в судах, одна — прятать активы от взыскания, вторая — искать их. Тем временем незаключение новых контрактов невыгодно всем: Украина потеряет ключевой источник дохода, «Газпром» может столкнуться с кризисом, похожим на кризис 2009-го, но в большем масштабе, а Европа будет мерзнуть.

Какие изменения ждут россиян с 1 января

«Известия» перечислили изменения, которые россияне заметят уже 1 января. В первый день 2019 года стартует пенсионная реформа, вырастут НДС (до 20%), тарифы ЖКХ (в среднем на 1,7%), стоимость ж/д билетов в плацкарт и общие вагоны (на 3,9%), МРОТ (максимум — 11,28 тысячи рублей), пособия по безработице (минимум — 1,5 тысячи, максимум — 11,2 тысячи) и уходу за ребенком (максимум — 26 152 рубля), страховые пенсии неработающих пенсионеров (на 7,05%) и социальные пенсии (на 2,4%), будет отменена скидка на оплату пошлин на портале «Госуслуг», а появятся — добровольный налог для самозанятых и разработанный ЦБ сервис быстрых платежей по номеру телефона или адресу электронной почты.

Куда уезжают россияне