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Учителя физики уволили из-за стриптиза 

Рамблер 28 минут назад
В московской школе разгорелся скандал: учителя физики уволили из-за несоответствия занимаемой должности. Директор школы уверяет, что Дмитрия Ветчинникова сняли с работы из-за опоздания. Якобы учитель не провёл четыре урока, что и стало поводом для увольнения. Сам же учитель уверен, что его уволили из-за видео, которое он выложил в интернете. В ролике Дмитрий выступает на сцене, но шоу скромным не назвать: мужчина танцует стриптиз. Сейчас учитель уже не принимает участие в таких мероприятиях, кадры были сняты в начале 2018 года, но руководство школы полагает, что отныне он преподавать не может.
Общество , Видео , Новости Москвы , Образование
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