Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок

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Пенсионер заработал на меме «про ёлочку» 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Пенсионер из Бийска Вячеслав Лещенко, ставший известным после эмоционального комментария местному телевидению, получил процент от продажи свитшотов с принтами фраз «без соли» и «ёлочка мне нравится», ставших мемами, сообщает РИА Новости. Пожилой человек получил 25 тысяч рублей и в качестве новогоднего подарка ёлочку.
В начале декабря по сети разошлось видео, на котором пенсионер на вопрос журналиста, «нравится ли ему установленная на центральной площади ёлочка», разразился эмоциональной речью о своей незавидной судьбе.
«У меня пенсия 10 тысяч рублей. У меня два высших образования, я последний *** без соли доедаю. Ёлочка мне нравится?!» — негодует Лещенко.
Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Один из магазинов одежды вызвался помочь пенсионеру, монетизировав ставший популярным мем. В результате свитшоты с принтами хештегов #безсоли и #ёлочкамненравится приобрели жители не только России, но и Украины.
Накануне представители магазина поделились с Лещенко прибылью. На причитающийся ему процент от продаж — 25 тысяч рублей — пожилой человек планирует отремонтировать автомобиль и заняться лечением зубов.
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Общество , Видео , Вячеслав Лещенко , РИА Новости , Бийск
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