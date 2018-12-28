Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок

Пенсионер заработал на меме «про ёлочку»

Пенсионер из Бийска Вячеслав Лещенко , ставший известным после эмоционального комментария местному телевидению, получил процент от продажи свитшотов с принтами фраз «без соли» и «ёлочка мне нравится», ставших мемами, сообщает РИА Новости . Пожилой человек получил 25 тысяч рублей и в качестве новогоднего подарка ёлочку.

В начале декабря по сети разошлось видео, на котором пенсионер на вопрос журналиста, «нравится ли ему установленная на центральной площади ёлочка», разразился эмоциональной речью о своей незавидной судьбе.

«У меня пенсия 10 тысяч рублей. У меня два высших образования, я последний *** без соли доедаю. Ёлочка мне нравится?!» — негодует Лещенко.

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Один из магазинов одежды вызвался помочь пенсионеру, монетизировав ставший популярным мем. В результате свитшоты с принтами хештегов #безсоли и #ёлочкамненравится приобрели жители не только России, но и Украины.

Накануне представители магазина поделились с Лещенко прибылью. На причитающийся ему процент от продаж — 25 тысяч рублей — пожилой человек планирует отремонтировать автомобиль и заняться лечением зубов.